- Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу17:21
- Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО16:58
- Над домом высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры сбили дрон гражданского контроля14:29
- Известный украинский шоумен возмутил неожиданным заявлением о захвате Крыма и войне на Донбассе. ВИДЕО14:12
- В Украине грядет большая "рыбная" приватизация12:38
- Кому и на каких условиях будут выдавать бесплатные лекарства11:59
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт11:40
- Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой10:30
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства09:41
Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко является агентом российского Кремля
Об этом заявила экс-пленница «ЛНР» Гайде Ризаева, отметив, что это могут подтвердить все те украинцы, которых захватили в заложники на Донбассе, сообщает politeka
По словам бывшей пленницы боевиков, которая дважды попадала в плен к террористам и ей пришлось пережить пытки, она с каждой новой репликой и фактом поведения Надежды Савченко убеждается, «что это действительно агент Кремля».
«Правильно было расценено и волонтерами, журналистами, многими структурами, политическими силами мое заявление (по Савченко. — ред.) И проведено сравнение сквозь призму того, как сидела в плену я, и как сидела Надежда Савченко. С каждой ее репликой и фактом поведения я убеждаюсь еще раз, что это действительно агент Кремля «, — отметила Ризаева.
По ее словам, с этим утверждением также согласятся все пленные.
«В плену априори нельзя кричать» Слава Украине! «Сидеть в белоснежной футболке с трезубцем. Лично на моих глазах, Серовецкого, Назарова, с которыми я попала в плен в 2014 году к Козицыну, просто отрубили руку человеку с «Правого сектора», у которого была татуировка трезубца. Те реплики, которые она (Савченко. — ред.) говорила, находясь в таком плену, — массовый всенародный обман «, — добавила экс-пленница.
Она отметила, что в плену нельзя было и слова сказать.
«А сидеть в СИЗО, где тебя … в том числе и я очень сильно переживала за судьбу Нади Савченко, пока мне в один прекрасный вечер 7 августа 2016 года не позвонила помощница Савченко и попросила прийти и сказать, что моим увольнением занимался Медведчук . Какой Медведчук?! Моим освобождением занималась именно группа «Патриот», в частности, Оксана Билозир, Олег Котенко, Вячеслав Гришаев. Я не разделяю Медведчука, Рубана, Савченко, Будыко. Для меня это один узел, одна упряжка, которая ведет в Кремль»- резюмировала Ризаева.
Теги: Донбасс, пленница, ЛНР, Надежда Савченко
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- Плотницкий вручил сербскому наемнику медаль "За веру и волю"
- Военный журналист Роман Бочкала: "В число амнистированных попадут и те, кого мы сейчас называем боевиками"
- Российские ФСБшники уверенно входят во властные структуры "ДНР" и "ЛНР"
- Кремль отправляет новых боевиков в оккупированный Луганск
- Волонтер: стоит ожидать эскалации конфликта на Донбассе
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"17:39
- В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО16:06
- "Темное дело врагов Донбасса": Плотницкий сделал заявление по взрыву в Луганске15:51
- У боевиков "ДНР" проблемы с увольнением и отпусками15:32
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер15:10
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз13:51
- ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ 1 АВГУСТА13:29
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию11:19
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"17:39
- Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу17:21
- Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО16:58
- Полуразложившиеся трупы россиян найдены на севере Франции: полиция испытала шок от увиденного, названы предварительные причины смерти 16:32
- В Португалии начат серийный выпуск электрогрузовиков16:20
- В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО16:06
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- Эти витамины бесполезно покупать в аптеке14:51
- В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни13:08
- Когда хоронят людей12:43
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении