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МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства
Министерство иностранных дел Украины расценивает принятие российским руководством закона, упрощающего принятие получения российского гражданства гражданами Украины, как полное пренебрежение международного права и призывает украинцев не поддаваться на такие провокации.
"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", – говорится в комментарии МИД Украины в понедельник.
В МИД назвали такое решение российских властей "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию. "Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", – напомнили в ведомстве.
При этом в МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.
Источник Сегодня
Теги: Донбасс, Российская Федерация, гражданство, провокация
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