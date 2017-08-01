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Над домом высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры сбили дрон гражданского контроля
По словам активистов, запустивших летательный аппарат, съемки велись по просьбе Юрия Луценко, но хозяевам "вторжение" не понравилось. Над домом руководителя департамента Генпрокуратуры Владимира Бедриковского сбили дрон гражданского контроля, передает "dialog.ua" со ссылкой на публикацию в социальной сети "Фейсбук" бывшего члена гражданского контроля НАБУ Алексея Гриценко.
"Во время съемки дроном дома начальника департамента ГПУ Бедриковского наш беспилотник был сбит из огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет. Напомню, что съемки мы ведем по просьбе Юрия Луценко, который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию", - написал Гриценко.
Он сообщил следующее: дом приехали снимать потому, что он не был указан в декларации чиновника, но хозяевам не понравился летательный аппарат, они открыли по нему огонь. Через час после происшествия приехала полиция и составила протокол. Сбитый беспилотник отправили на экспертизу.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, полиция, декларация, Генпрокуратура, дрон, НАБУ
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