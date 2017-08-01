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Пентагон разработал план поставок в Украину оружия, ожидается одобрение Белого дома
Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок в Украину противотанковые ракеты и другое оружие, ожидается одобрение Белого дома. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
"По словам американских военных чиновников и дипломатов, оборонительное оружие предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы, которая предоставила танки и другое тяжелое вооружение боевикам", - пишет издание.
Источник из Администрации Трампа сообщил, что решение по вооружению еще не было принято и это не обсуждалось на встрече в Белом доме на прошлой неделе. По словам источника, Дональд Трамп еще не проинформирован о плане и его позиция неизвестна.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.
Источник 112
Теги: Донбасс, оружие, Пентагон, поставки
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