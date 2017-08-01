США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт

01.08.2017 11:40

Вашингтон призывает Порошенко выполнить "Минск - 2", уже осенью должен быть принят закон про деоккупацию, где будет задекларированы выборы в ОРДЛО и общая амнистия. Такой точки зрения придерживается военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он уверен, "США начали игру на остановку военного противостояния на востоке, но с акцентом на выполнение Украиной минских соглашений. Вашингтон практически заставляет Порошенко выполнить "Минск - 2", в том числе чтобы осенью проголосовали Закон про деоккупацию, где задекларировано проведение выборов и всеобщая амнистия", сообщает "Диалог.UA".

После визита Курта Волкера на Донбасс прозвучало заявление о том, что украинской политической элите нужно работать как единый механизм и отказаться от противоречий. Речь идет о давлении со стороны Соединенных Штатов на украинский политикум с целью "продавить" необходимый закон о деоккупации. По мнению Снегирева, документ не случайно вынесут на голосование именно в сентябре.

До этого времени Петр Порошенко проведет "зачистки" в рядах оппозиции, которая может выступить против этого закона. Об этом свидетельствует и громкое заявление Генпрокурора, который объявил, что готовит повторные мероприятия по снятию неприкосновенности с ряда народных депутатов. Эксперт считает, что депутаты все поймут правильно и поддержат закон о деоккупации. Особенно учитывая "прозрачный намек" Генерального прокурора.