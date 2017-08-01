- Кому и на каких условиях будут выдавать бесплатные лекарства11:59
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт11:40
- Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой10:30
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства09:41
- Пентагон разработал план поставок в Украину оружия, ожидается одобрение Белого дома09:25
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- На КПВВ около Мариуполя задержаны 4 человека с поддельными паспортами22:16
- Порошенко подписал закон о создании нового Госфонда21:52
США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
Вашингтон призывает Порошенко выполнить "Минск - 2", уже осенью должен быть принят закон про деоккупацию, где будет задекларированы выборы в ОРДЛО и общая амнистия. Такой точки зрения придерживается военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он уверен, "США начали игру на остановку военного противостояния на востоке, но с акцентом на выполнение Украиной минских соглашений. Вашингтон практически заставляет Порошенко выполнить "Минск - 2", в том числе чтобы осенью проголосовали Закон про деоккупацию, где задекларировано проведение выборов и всеобщая амнистия", сообщает "Диалог.UA".
После визита Курта Волкера на Донбасс прозвучало заявление о том, что украинской политической элите нужно работать как единый механизм и отказаться от противоречий. Речь идет о давлении со стороны Соединенных Штатов на украинский политикум с целью "продавить" необходимый закон о деоккупации. По мнению Снегирева, документ не случайно вынесут на голосование именно в сентябре.
До этого времени Петр Порошенко проведет "зачистки" в рядах оппозиции, которая может выступить против этого закона. Об этом свидетельствует и громкое заявление Генпрокурора, который объявил, что готовит повторные мероприятия по снятию неприкосновенности с ряда народных депутатов. Эксперт считает, что депутаты все поймут правильно и поддержат закон о деоккупации. Особенно учитывая "прозрачный намек" Генерального прокурора.
Теги: США, Донбасс, амнистия, ДНР, ЛНР, Порошенко, Минские договоренности, деоккупация
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко
- Штаб блокады требует от Порошенко огласить все пункты Минских соглашений
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- Подробности минских переговоров от пресс-секретаря Кучмы
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию11:19
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам09:35
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники08:32
- Один из самых разрушенных боевиками "ЛНР" поселков на оккупированной части Луганщины: Хрящеватое 3 года спустя и сотни разрушенных домов. ВИДЕО08:12
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери07:51
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать Белорусскую АЭС в качестве оружия12:21
- Кому и на каких условиях будут выдавать бесплатные лекарства11:59
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт11:40
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию11:19
- МИД России предложило "защиту" украинскому пилоту-герою11:00
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой10:30
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе