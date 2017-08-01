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В Крыму отбирают собственность украинских военных
Правозащитники узнали о 10 подобных случаях. Российские силовики в аннексированном Крыму незаконно отбирают квартиры, которые принадлежат военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом заявил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, передает РБК-Украина.
По его словам, уже известно 10 таких случаев, а еще 15 семей сообщили о том, что к ним поступают угрозы с требованием выселиться добровольно.
"Украинским Хельсинским союзом совместно с Региональным центром прав человека проведен мониторинг таких ситуаций. Сейчас нам известно около десяти случаев незаконной экспроприации имущества в еще пятнадцать семей военнослужащих сообщили о том, что сегодня к ним поступают угрозы по поводу того, что они вынуждены выселиться из этого имущества", – сказал Тимочко.
Он также рассказал, что незаконно конфискованные квартиры граждан Украины занимают в основном военнослужащие РФ и сотрудники ФСБ.
Юристы фиксируют все подобные случаи для того, чтобы передать информацию о незаконных действиях РФ в Европейский суд по правам человека.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, квартиры, Европейский суд, собственность
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