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В Украине грядет большая "рыбная" приватизация
Госрыбагентство продаст все предприятия, кроме стратегических.В перечень объектов государственной собственности в сфере рыбного хозяйства, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, включены 15 государственных предприятий, из которых два уже переданы на приватизацию, девять находятся в процессе подготовки, а вопросы по еще четырем предприятиям ждут своего рассмотрения.
Всего в подчинении Госрыбагентства находится 35 госпредприятий. Государственными из них останутся только стратегически важные предприятия – четыре научных учреждения, морские порты, а также рыбовоспроизводственные заводы.
По состоянию на конец июля 2017 года в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) переданы:
ГП "Центр аквакультуры" (Киевская обл., Бородянский р-н, с. Мигалки)
ГП "Региональный опытно-экспериментальный комплекс"/"РДЕК" (Одесская обл., Беляевский р-н, с. Палиево).
ГП "Центр аквакультуры" имеет собственный земельный участок, пруды и материально-техническую базу, а ГП "РДЕК" имеет прямой выход к водоемам и земельный участок, при условии модернизации оба предприятия имеют высокий потенциал для предпринимательской деятельности в сфере аквакультуры.
Также Госрыбагентство инициировало к приватизации ГП "Научный селекционно-генетический центр рыбоводства", Червонооскильке государственное производственное сельскохозяйственно-рыбоводное предприятие, Украинский государственный институт по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности "Укррыбпроект".
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, рыба, приватизация
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