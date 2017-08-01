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Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу
Военные протестуют против незаконного увольнения из армии. 31 июля в Киеве собрались АТОшники возле Министерства Обороны Украины. Военные-спецназовцы объявили голодовку и цепями приковали себя к столбу. Об этом сообщил солдат 73-го центра Сил спецопераций Данил Турчин, передает РБК-Украина.
Таким образом военные протестуют против незаконного увольнения из армии.
"В прошлый вторник мы организовывали акцию, которая закончилась за 7 часов обещаниями Генерала Криштуна, что командует ВСП Украины и Генерала Грунтовского. Они обещали нам за 3 дня решить наш вопрос, попытки выполнить обещания в очередной раз саботируются УСН, в частности Луневым и Шевченко.
Мы снова видим корпоративную этику со стороны военных чиновников УСН. Именно так уже более года нас и бросают как собак. Все журналисты которые присутствовали на акции воочию могли убедиться в правоте наших слов подтвержденных документами", - написал Турчин.
Теги: Донбасс, Киев, увольнение, армия, голодовка, Министерство обороны, АТО
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