Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой

01.08.2017 10:30

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу сегодня, 1 августа. Ранее это анонсировал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает телеканал 112 Украина.

"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - отметил он.

Предполагается, что Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду, для канадских товаров сразу отменяются 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.

Кроме того, Соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок.