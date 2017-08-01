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Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу сегодня, 1 августа. Ранее это анонсировал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает телеканал 112 Украина.
"Свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это Соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - отметил он.
Предполагается, что Соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на украинские товары, экспортируемые в Канаду, для канадских товаров сразу отменяются 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.
Кроме того, Соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок.
Теги: Украина, Канада, зона свободной торговли
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