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Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев

02.08.2017 22:23
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Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев

Процедура получения украинской визы в аэропорту Борисполь довольно непонятна, а моментами унизительна. Более того, украинская виза оказалась достаточно дорогим удовольствием.
Об этом сообщил украинский журналист и путешественник Евгений Ихельзон, описав процесс на примере граждан Индии.
Особенно он обращает внимание, что туриста сфотографировали в аэропорту с деньгами. "Что самое удивительное, нашего друга заставили сфотографироваться с деньгами в руках. Мне кажется, что эту практику надо прекращать, в этом есть что-то унизительное", - отметил Ихельзон.
Отдельная тема – стоимость украинской визы и срок ее действия: двухнедельная виза стоит 105 долл.
"Стоимость визы примерно $105, это очень много за 15 дней, платить надо наличными. Это очень много, даже не знаю, как это объяснить. Такая страна, как Украина, должна выдавать визы бесплатно, установить стоимость в размере той, которую берет за визу страна, из которой приехал турист", - считает путешественник.
Для примера, виза на 60 дней на посещение Индии украинским туристам стоит 60 долл.

Источник znaj.ua.



Теги: Донбасс, украинцы, виза, иностранцы
 
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