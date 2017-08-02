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Институт имени Амосова может закрыться, пациенты разъезжаются по домам умирать
Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Василий Лазоришинец разместил на своей странице в фейсбуке сюжет телеканала «Интер» о нынешнем состоянии дел в знаменитом кардиоинституте.
Широко известный в стране и за пределами Украины своими первоклассными специалистами институт кардиохирургии имени Амосова может остановить работу из-за невыплаты зарплат. Врачам не выплачивается заработная плата уже три месяца, а пациенты, которые не могут собрать деньги на лечение, вынуждены возвращаться домой, иногда — в критическом состоянии.
Именно наличие денег у пациента решит, выживет ли человек с показанием о необходимости операции или нет.
«Очень жаль, что многие пациенты проконсультируются, кардиохирургия им показана, но операция невозможна, потому что денег нет, и пациенты уезжают домой умирать», — говорит Людмила Пенькова, врач-кардиолог института кардиохирургии им. Амосова.
«Ужасно то, что все финансовые расходы перекладываются на пациента, потому что не все пациенты могут оплатить медпрепараты. Нам тяжело, но пациентам намного хуже», — рассказала Елена Терембовецкая, заведующая одного из отделений института кардиохирургии им. Амосова.
Тупиковая ситуация в Институте образовалась в результате реформ под управлением исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, гражданки США Ульяны Супрун. Пилотный проект медицинской реформы по внедрению платных услуг привел к тому, что те украинцы, у которых нет денег для их оплаты, едут домой обратно тихо умирать.
«Мы объясняли Минфину и Минздраву, что институты как государственные учреждения не могут существовать только за счет предоставления медицинских услуг. Институтам необходимо базовое финансирование», — считает Василий Лазоришинец, добавив, что, когда пошли слухи о закрытии института, пациентов стало еще больше.
Закрыться институт может из-за критической потери специалистов вследствие невыплаты зарплат. Врачи Института им. Амосова третий месяц подряд спасают жизни пациентов без зарплаты и уверенности в завтрашнем дне. Врачи уезжают целыми бригадам в другие страны, где их знание и опыт достойно ценят.
«Зарплаты нет, не говоря уже об огромной коммунальной задолженности, которую имеет институт. К сожалению, доктора целыми бригадами были вынуждены искать другую работу, они уезжают за границу», — говорит Игорь Дидковский, хирург института кардиохирургии им. Амосова.
На последнем совещании Кабинета министров Украины чиновники пообещали погасить хотя бы долг по зарплате.
Источник Главновости
Теги: Донбасс, закрытие, институт, кардиология
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