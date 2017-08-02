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На Закарпатье из-за жары сократили рабочий день
02.08.2017 12:10
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час со 2 до 10 августа, сообщает ICTV.
Подчеркивается, что именно в этот период прогнозируют аномальную высокую температуру воздуха в области.
По прогнозам метеорологов на большей части Закарпатья ожидается до 36° тепла, а в южных районах – Береговском и Виноградовском – до 38° жары.
Недоработанные часы перенесут на конец августа – начало сентября, когда температура воздуха нормализуется.
Теги: Закарпатье, сокращение, рабочий день, жара
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