Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Закарпатье из-за жары сократили рабочий день

02.08.2017 12:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Закарпатье из-за жары сократили рабочий день

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час со 2 до 10 августа, сообщает ICTV.
Подчеркивается, что именно в этот период прогнозируют аномальную высокую температуру воздуха в области.
По прогнозам метеорологов на большей части Закарпатья ожидается до 36° тепла, а в южных районах – Береговском и Виноградовском – до 38° жары.
Недоработанные часы перенесут на конец августа – начало сентября, когда температура воздуха нормализуется.



Теги: Закарпатье, сокращение, рабочий день, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх