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Полное равнодушие: известный журналист жестко прошелся по властям Украины из-за Крыма
Заместитель генерального директора единственного крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев заявил, что крымские татары не видят от украинской власти желания и попыток вернуть оккупированный Крым. Такую точку зрения он выразил в интервью "Апострофу".
"Конечно, настроения не очень веселые. Глядя на то, насколько равнодушен к теме возвращения Крыма президент страны, насколько равнодушна Верховная Рада, многие политики, люди думают: а что дальше с нами будет? Ощутимых дел, направленных на их освобождение, нет. Кроме, быть может, отдельных достижений внешней политики", - отмечает Муждабаев.
Журналист добавил, что у крымских татар нет ничего общего с Россией, которая навсегда останется для них врагом и оккупантом.
"Но крымские татары от своего государства должны видеть ясные действия, направленные на возвращение Крыма. Во внутренней политике – игнор темы Крыма. Забвение. Да и на международной арене Крым почти не упоминается", - отмечает он.
По мнению Муждабаева, за словами властей о том, что Крым – это Украина, ничего не стоит.
"Теперь уже здесь, под оккупантами, тяжело. Но это вопрос не крымских татар даже – это вопрос для Украины, точнее вопрос к власти: они чего в итоге хотят? Они какую страну хотят строить? Страну, которая борется за своих? Или страну, которая своих бросает, как русские?", - говорит журналист, отмечая, что тема Крыма искусственно вымывается из СМИ и политики.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, СМИ, татары, Верховная Рада
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