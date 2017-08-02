С начала АТО погибли почти 470 украинских десантников, - Муженко

02.08.2017 15:49

Шестеро десантников посмертно получили звание Герой Украины С начала нтитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 467 украинских десантников. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны.

"С началом российской агрессии, Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных Сил Украины. 467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской навсегда войдут в каждый украинский сердце, символом стойкости и верности Военной присяге", - заявил Муженко на торжествах по случаю Дня высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области.

Он добавил, что около 3800 десантников награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач. Двадцати присвоено Высшую награду страны - звание Герой Украины получили 20 десантников, из которых 6 - посмертно.