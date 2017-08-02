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Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы
МИД Украины уведомил США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы. От депортации в Грузию бывшего губернатора Одесской области могут спасти только власти США.
Несмотря на заявления Михаила Саакашвили о скором возвращении в Украину, вряд ли он вернется в страну в ближайшее время. Как стало известно "КП в Украине", он не может вылететь из США, поскольку стал апатридом.
- Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США – ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили – в изоляции, - рассказал "КП в Украине" информированный источник.
По словам нашего собеседника, ситуация с изоляцией была срежиссирована с тем, чтобы Украина оказалась вне процесса по экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.
- Скоро начнется…Грузия будет обращаться в США с просьбой выдать Михо. И, как вы понимаете, Украина при этом будет сторонним наблюдателем, - добавляет источник.
В Грузии уже заявили, что готовы вступить с США в процессуальный переговорный процесс.
- Если экс-президент останется там (в США), то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией, - заявила 31 июля глава Минюста Грузии Тея Цулукиани.
На Родине Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его обвиняют в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года; в организации умышленного причинения тяжких повреждений здоровью депутату Валерию Гелашвили; в растрате 9 миллионов лари бюджетных средств на личные нужды.
26 июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Источник kp.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, МИД, паспорт, экстрадиция, Саакашвили
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