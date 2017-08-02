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Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России

02.08.2017 21:59
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Трамп все-таки не смог подвести Украину: президент США окончательно подписал убийственные санкции для России

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил свой автограф на законопроекте Конгресса США о наложении ужесточенных санкций на Российскую Федерацию, Северную Корею и Иран. Про это уведомляет "Диалог.UA", ссылаясь на западные средства массовой информации.

Подписание закона про введение ограничительных мер против данных стран произошло сегодня, 2 августа 2017 года.

"Сага окончена! Билл о санкциях стал Законом! Трамп все-таки не смог меня подвести. Всем большое спасибо", - прокомментировал Олег Пономарь новость в соцсети.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Дональд Трамп, санкции
 
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