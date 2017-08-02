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В бердянском детском лагере умерла девочка

02.08.2017 21:32
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В бердянском детском лагере умерла девочка

Вчера, 1 августа, в реанимацию бердянской больницы из оздоровительного учреждения привезли 7-летнюю девочку. Как оказалось, ребенку внезапно стало плохо.
Медики боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось. Сейчас по факту трагедии идет следствие.
Известно, что ребенок приехала на отдых из Днепропетровской области.
С 24 по 27 июля девочка находилась в изоляторе лагеря на лечении, так как пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. 27 июля девочку выписали. А 1 августа, после того, как ребенку стало снова плохо, ей вызвали "скорую помощь".
В больницу малышку доставили с диагнозом «инфекционно-токсический шок». Медики не смогли спасти жизнь девочки. Она скончалась в тот же день в 19.00 в реанимации.
В пресс-службе ГУНП Запорожской области отмечают, что тело ребенка, без следов насилия, передали на экспертизу. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Источник ipnews.



Теги: Донбасс, Бердянск, лагерь, девочка
 
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