В Украине существенно подорожает свинина

02.08.2017 08:12

В настоящий момент в ряде европейских стран, включая Украину, самый дешевый свиной стейк можно купить в супермаркетах Литвы. Ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила цены на стейк из свинины в ряде стран Европы и в Украине и сделал вывод, что в настоящее время стоимость мяса в нашей стране не самая низкая, сообщает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко, пишет Golos.Ua.

«В сопоставимых странах дешевле всего стейк из свинины в супермаркете можно купить в Литве. Там мясо обойдется в 105 грн за килограмм. В Украине он уже будет стоить 115 грн, в Польше – 139 грн, а в Германии – 181 грн», - отметил А. Дорошенко.

Эксперт при этом подчеркивает, что, сравнивая покупательную способность в этих странах, украинец может позволить себе на свою зарплату мяса меньше всех из указанных европейских стран.

«Если сопоставить, сколько свиного стейка может купить каждый житель указанных стран на свою среднестатистическую заработную плату, получится, что украинец на среднюю, согласно государственной статистике, зарплату может купить всего 50 килограммов свиного стейка, поляк – 215 кг, литовец – 230 кг, а немец – 602 кг», - акцентировал А. Дорошенко.

Эксперт резюмировал, что, несмотря на такие неутешительные цифры, стоимость свинины в Украине еще будет расти в течение 2017-2018 годов.