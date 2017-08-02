- Кто в Украине зарабатывает больше всех08:32
- В Украине существенно подорожает свинина08:12
- "У нас информация расписана по минутам и часам", - Лищина рассказал, какие доказательства вторжения российских войск на Донбасс Украина покажет ЕСПЧ. ВИДЕО07:51
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины07:29
- В Крыму отбирают собственность украинских военных22:06
- В Украине ожидается жара до +37°20:47
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу17:21
- Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО16:58
- Над домом высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры сбили дрон гражданского контроля14:29
В Украине существенно подорожает свинина
В настоящий момент в ряде европейских стран, включая Украину, самый дешевый свиной стейк можно купить в супермаркетах Литвы. Ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила цены на стейк из свинины в ряде стран Европы и в Украине и сделал вывод, что в настоящее время стоимость мяса в нашей стране не самая низкая, сообщает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко, пишет Golos.Ua.
«В сопоставимых странах дешевле всего стейк из свинины в супермаркете можно купить в Литве. Там мясо обойдется в 105 грн за килограмм. В Украине он уже будет стоить 115 грн, в Польше – 139 грн, а в Германии – 181 грн», - отметил А. Дорошенко.
Эксперт при этом подчеркивает, что, сравнивая покупательную способность в этих странах, украинец может позволить себе на свою зарплату мяса меньше всех из указанных европейских стран.
«Если сопоставить, сколько свиного стейка может купить каждый житель указанных стран на свою среднестатистическую заработную плату, получится, что украинец на среднюю, согласно государственной статистике, зарплату может купить всего 50 килограммов свиного стейка, поляк – 215 кг, литовец – 230 кг, а немец – 602 кг», - акцентировал А. Дорошенко.
Эксперт резюмировал, что, несмотря на такие неутешительные цифры, стоимость свинины в Украине еще будет расти в течение 2017-2018 годов.
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, Европа, зарплата, подорожание, свинина
- ЖИТЕЛЬНИЦА МАРЬИНКИ ТРЕБУЕТ 3 МИЛЛИОНА КОМПЕНСАЦИИ21:42
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой 19:37
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"17:39
- В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО16:06
- "Темное дело врагов Донбасса": Плотницкий сделал заявление по взрыву в Луганске15:51
- У боевиков "ДНР" проблемы с увольнением и отпусками15:32
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер15:10
- Кто в Украине зарабатывает больше всех08:32
- В Украине существенно подорожает свинина08:12
- "У нас информация расписана по минутам и часам", - Лищина рассказал, какие доказательства вторжения российских войск на Донбасс Украина покажет ЕСПЧ. ВИДЕО07:51
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины07:29
- Кровавая перестрелка в Московском суде: в Сети показали кадры последствий нападения подозреваемых по делу “банды ГТА”. ВИДЕО22:34
- В Крыму отбирают собственность украинских военных22:06
- ЖИТЕЛЬНИЦА МАРЬИНКИ ТРЕБУЕТ 3 МИЛЛИОНА КОМПЕНСАЦИИ21:42
- Путин выиграет от ссоры США и ЕС из-за новых санкций против России - The Guardian21:16
- В Украине ожидается жара до +37°20:47
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- Эти витамины бесполезно покупать в аптеке14:51
- В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни13:08
- Когда хоронят людей12:43
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе