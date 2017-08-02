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Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего
"Крым я бы сравнил с почкой, оторванной у другого человека, третья почка пришита к твоему организму, которая, даже если она здоровая, она все равно начинает отторгаться и здоровья человеку не прибавляет", – сказал писатель. В интервью радиостанции "Свобода" всемирноизвестный русский писатель камня на камне не оставил от кремлевской пропаганды и рассказал все, что думает про российскую власть, сообщает "Диалог.UA".
Комментируя возможное введение контрсанкций РФ по отношению к США, Владимир Войнович сказал, что ответить Москве совершенно нечем - придется уступать: "Россия вообще не способна нанести Соединенным Штатам какой-нибудь еще удар, кроме ядерный войны. Соединенные Штаты никак от России не зависят. Единственно разумный выход – это все-таки немножко отступить от того, что сделано. У нас делается вид, что нас ненавидят просто так, ни с того ни с сего, а то что Крым взяли, при чем тут это, нас бы все равно ненавидели. Украина все равно бы нас ненавидела. Я думаю, честно говоря, придется уступить все равно, просто с большим сопротивлением, нанеся наибольший вред самим себе. Есть такая возможность, когда люди, отступая, говорят, что мы победили, теперь можно отойти назад". Писатель уточнил, что имеется ввиду вмешательство в дела соседней страны. По его мнению, до тех пор, пока РФ не оставит Украину в покое, санкции будут только нарастать. По его мнению, Россия под бессменным управлением Путина, скатывается в прошлое и выглядит дико, особенно на фоне соседей: "Наша страна выглядит просто дико на фоне других цивилизованных стран. Может быть, если бы мы жили в окружении Северных Корей, то мы бы выглядели еще как-то, но мы живем в окружении все-таки стран, живущих по другим законам, живущих там, где есть законы, способствующие нормальному развитию отдельных людей, нормальному развитию всего общества, к благополучию ведущие, а у нас все в другую сторону. Вот эти вооружения, они все бессмысленны. Если бы мы вели себя нормально, то в этом не было бы никакой причины, плевать было бы, приблизилось ли к нам НАТО, да он бы не стал приближаться, а если бы приближался, то нас бы это не беспокоило, мы и сами могли бы в него войти, в этот самый НАТО. Но мы окружены врагами, наше положение материальное ухудшается – это противоестественное существование" Говоря об аннексированном Крыме, писатель образно сравнил его с "третей почкой": "Крым я бы сравнил с почкой, оторванной у другого человека, третья почка пришита к твоему организму, которая, даже если она здоровая, она все равно начинает отторгаться и здоровья человеку не прибавляет".
Теги: Россия, Донбасс, ненависть, санкции
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