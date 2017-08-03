День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае

03.08.2017 09:12

В Украине 4 августа второй раз отмечается День Национальной полиции. Незадолго до этого сменился главный страж порядка Донетчины. Уходя на повышение в Киев, Вячеслав Аброськин, ставший первый заместителем председателя Нацполиции Украины, рассказал о работе правоохранительной системы в нашем прифронтовом регионе.

Стали службой быстрого реагирования

«Милиции не было на ноябрь 2014 года, когда я был назначен на должность начальника в Донецкую область. Понимаю отношение жителей Донецкой области к нам, потому что есть вина, которую мы будем нести, пока не докажем, что мы уже другие, - отметил Вячеслав Аброськин. - Правоохранители тогда оказались не готовы к происшедшим событиям… Прежде всего - руководители, которые должны были принять в те тяжёлые дни ответственность на себя. Они проявили слабость, не удержали ситуацию под контролем, что повлекло за собой развал милиции Донетчины. В результате - нападения на здания милиции в Мариуполе, Донецке, Славянске, Краматорске, погибшие правоохранители».

В Мариуполе, куда из захваченного боевиками Донецка был передислоцирован милицейский главк, не было ничего для того, чтобы выполнять свои обязанности. У правоохранителей не хватало оружия, не было транспорта для перевозки личного состава.

Всё разительно изменилось в течение нескольких лет. Теперь у главка есть современное здание по пр. Нахимова, 86. Возродился кинологический центр. Правоохранители Донетчины отлично вооружены, обеспечены транспортом. «Только в прошлом году министр внутренних дел Арсен Аваков передал нам 68 внедорожников. В этом году нам переданы семь автомобилей «Мицубиси Аутлендер» с электрическим приводом. Они работают в Мариуполе, Бахмуте, Покровске… На них несут службу группы быстрого реагирования», - отмечает Вячеслав Аброськин.

Опалённые войной

Обстрелы, теракты, удары в спину, выстрелы в упор… За два с половиной года в полиции Донетчины - 17 погибших, десятки раненых. Больше, чем в любой другой области. Практически о каждом можно писать книгу. Как, к примеру, о сотруднике спецподразделения «Сокол» Виталии Мандрыке, который был застрелен диверсантами (ранее они подорвали мост, убили представителя комбината «Азовсталь»), чью машину, набитую взрывчаткой, остановили в Мариуполе правоохранители.

Полицейские вывозили детей из обстреливаемых городов. Плечом к плечу с украинскими военнослужащими сражались с кадыровцами, ворвавшимися в Дебальцево. А потом вырывались из «дебальцевского котла», теряя товарищей убитыми и ранеными… В той группе был, к примеру, Артём Кисько, который сейчас возглавляет управление уголовного розыска области.

В течение шести месяцев 2017-го полицейские подконтрольной части Донецкой области, которые несут дежурство на блокпостах, предотвратили более 2,3 тысячи правонарушений. В том числе - 150 попыток нелегальной перевозки оружия.

«За эти годы я узнал цену истинного патриотизма. Мы не кричали о том, что мы - патриоты, мы просто делали своё дело. В том числе, стали заниматься детьми Донетчины. Именно так появилась уникальная «Лига будущих полицейских», которая сначала объединила юных патриотов с линии разграничения, а потом охватила всю подконтрольную часть Донетчины и даже вышла за пределы региона. Сейчас в Лиге уже тысячи детей, - подчёркивает генерал. - И эти ребята никогда не скажут: «Путин, приди».

Стать настоящим стражем порядка

Меняется не только отношение правоохранителей к своим обязанностям, когда на первый план выходит работа с людьми, оказание помощи, развёрнутая превентивная деятельность и сотрудничество на всех уровнях со всеми структурами. Меняются и методы работы.

«Наша гордость - уникальный Единый аналитический сервисный центр (UASC) - система интеллектуальных видеокамер, подключённых к общей системе безопасности, - подчёркивает Вячеслав Аброськин. - Мы его подсмотрели в Абу-Даби, увидели ролик о работе полиции ОАЭ, а спустя девять месяцев в подвальном помещении главка построили современный аналитический центр. Сердце его - в Мариуполе. Камеры установлены уже и в Покровске (бывшем Красноармейске). На очереди - другие города. Уверен, что вскоре мы полностью перекроем Донецкую область и сможем отслеживать любую машину - не только по номеру, но и по цвету и марке».

Представляя правоохранителям Донетчины своего преемника - полковника Виталия Невгада (ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного отдела), Вячеслав Аброськин подчеркнул, что полиция должна действительно стать залогом безопасности населения и настоящим стражем порядка.

Андрей КРИВЦУН.

Инфографика Татьяны ПЕТРОВОЙ.