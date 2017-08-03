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День Независимости Украины: в полиции рассказали о готовящейся атаке

03.08.2017 16:28
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День Независимости Украины: в полиции рассказали о готовящейся атаке

Начальник отдела киберполиции Украины Сергей Демедюк, назвал новую дату «черного дня» кибербезопасности Украины

По его словам, этот день должен состояться 24 августа — День независимости Украины.

«Мы предупреждаем, что это произойдет в День независимости 24 августа. Мы видим, что такие нападения происходят накануне или в день каких-то прекрасных праздников для Украины», — сказал Дремен в ответ на вопрос о том, когда в Украине будут проходить следующие кибератаки.

Он отметил, что у вредоносного программного обеспечения M.E.Doc было много элементов, которые еще не были активированы.

«Мы еще не знаем, какие свойства имеет вирус. У нас есть только около 1,3 тысячи официальных заявлений, в которых возбуждено уголовное дело.

Мы должны принять во внимание: если преступники уничтожили такой важный канал информации, они оставили резервы. Очень сильные резервы », — сказал он.

Как писала Politeka, 27 июня в  Украине ряд стратегических компаний подверглись хакерской атаке. Всего в полицию из-за вируса обратилось около 200 компаний.

Politeka публиковала список пораженных сайтов.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, вирус, полиция, атака, День Независимости
 
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