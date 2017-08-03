Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гривна стремительно теряет вес: свежий курс от НБУ

03.08.2017 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гривна стремительно теряет вес: свежий курс от НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 августа, передает Гордон.

Курс гривны к доллару снизился на четыре копейки – с 25,86 до 25,90 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 10 копеек – c 30,54 до 30,64 грн/€.

Курс национальной валюты к российскому рублю вырос на четыре копейки – с 4,32 до 4,28 грн/10 руб.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх