Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

03.08.2017 22:28

Алексей Дорошенко, эксперт аграрной отрасли, назвал продукты, которые будут дорожать и дешеветь в самое ближайшее время. Как передает replyua.net, об этом Дорошенко написал на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, в июле цены увеличились сразу на 11 продуктов из 23, считающихся социальными, и лидером по росту цен стала курятина. Дорошенко отметил, что стремительное подорожание наблюдается не только на мясо кур, но и на творог, говядину, сало, свинину, сливочное масло и вареную колбасу. «Цена на творог приближается к отметке в 100 гривен, и в конце сентября, возможно, ее уже пересечет. А стоимость свинины станет выше 100 гривен уже к середине августа. Но в целом август будет месяцем самых низких цен на овощи и фрукты», написал Дорошенко.



По его словам, быстрее всего в августе цены будут снижаться на яйца, картофель, морковь, лук, гречку, свеклу, капусту. К примеру, капуста за несколько дней подешевела сразу на 8 гривен, морковь и свекла – на 3 гривны, яйца – на 2 гривны, а греча – на 1 гривну.