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МакКейн: тепер Путін заплатить за свою агресивну поведінку
Американський сенатор від штату Індіана Джон МакКейн на власній сторінці в соціальній мережі привітав рішення президента США Дональда Трампа підписати законопроект про санкції проти Росії і пообіцяв, що Путін заплатить високу ціну за свою агресію проти України, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, МакКейн наполягає на тому, що рішення Трампа підписати законопроект є правильним. За словами сенатора, введення в дію закону, який користується надзвичайно сильною двопартійною підтримкою Конгресу, є ясним сигналом для друзів та союзників Сполучених Штатів – вони можуть бути переконаними, що Вашингтон буде відповідати на агресивні та дестабілізуючі дії, які загрожують національним інтересам США.
Сенатор наголошує, що занепокоєння тих, хто вважав, що Трамп не підпише санкції, є зрозумілим, але недоречним, адже Конституція США містить правила про механізми стримувань і противаг, внаслідок чого президент та Конгрес є рівноправними. Звісно, американці сподіваються на покращення стосунків з РФ. Але санкції прийняті для того, щоб Володимир Путін та його режим заплатили високу ціну за посягання на американську демократію. У цьому випадку Конгрес став виразником національних інтересів, а завдання президента – дотримуватись і букви, і духу прийнятого закону, - наголосив МакКейн.
Теги: политика, Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, агрессия
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