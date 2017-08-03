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Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

03.08.2017 13:39
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Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Мария Шарапова, самая известная теннисистка России, отказалась выходить на корт против украинки Леси Цуренко. Как передает replyua.net, спортсменки должны были встретиться во втором раунде турнира в калифорнийском Стэнфорде. Призовой фонд этого престижного турнира достигает 776 тысяч долларов.

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшней игры. В конце вечернего матча в понедельник я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать. Мне бы хотелось продолжить выступление на турнире, но мне пришлось принять превентивное решение», заявила Шарапова. Лесе Цуренко отказ россиянки только на руку – она автоматически проходит в четверть финал, где будет соревноваться против Мэдисон Кис-Кэролайн Долхайд. 

Сейчас украинка находится пока на 32-м месте, и она с легкостью одержала победу над Ларой Арруабарреной. Вне зависимости от того, как Цуренко выступит на турнире в Калифорнии, она автоматически пробьется в первую тридцатку лучших теннисисток мира. 



Теги: Украина, Донбасс, спорт, теннис, Мария Шарапова
 
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