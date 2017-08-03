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Медосмотр и прививки: какие сюрпризы готовит новый Трудовой кодекс
Украинцев ждут некоторые изменения на работе. Власти собираются внести изменения в трудовое законодательство, в частности изменить систему увольнения и отстранение работников.
Об этом сообщает Politeka.
Согласно новой редакции в перечень причин отстранения от работы предлагают внести категории работников, которые находились в контакте с инфекционными больными, например в пик эпидемий. В этот список могут войти также сотрудники, которые отказываются от медицинских осмотров и вакцинации, если это является требованием учреждения.
Также отстранить могут работников, которые своими действиями могут угрожать жизни или здоровью детей либо препятствуют нормальной работе юридических лиц.
В то время, обновленный Трудовой кодекс предусматривает частичную или полную выплату зарплаты сотрудникам, которых отстранили.
Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты средств в случае, если работник нарушает требования охраны и не соблюдает введенных правил индивидуальной или коллективной защиты.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, прививка, медосмотр, Трудовой кодекс
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