- В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"14:45
- Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса14:40
- Украинских чиновников заставят учить иностранные языки14:24
- Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда13:58
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины13:39
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- «Так хочет мама»: Нардеп Савченко сообщила о планах купить новую квартиру12:55
- Медведчук рассказал, как антироссийские санкции США скажутся на Украине12:42
Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда
На днях в Житомире завершилась резонансная история с семьей родноверов, у которых сельские власти отобрали троих детей
У Елены Батеньковой и Дмитрия Шевелюка из села Буки около месяца назад отобрали детей: 11-летнюю Богдану, 6-летнюю Ангелину и 4-летнего Льва. Их поместили в областной центр социально-психологической реабилитации для детей «Солнечный дом» на четыре месяца. Причиной, как указано в распоряжении, стала «постоянная угроза их жизни и здоровью».
Семья язычников поселилась в Буках пять лет назад, и с тех пор, жалуются местные жители, голодные дети стучатся к ним в дома и просят есть. Именно это, как рассказывала главы Тетеревской сельрады Житомирской области Валентина Ильницкая, и вынудило ее пойти на беспрецедентный шаг и забрать детей.
«Мама сказала, что детей в детсад не сдаст, потому что их там неправильно кормят, у них особое питание, хотя старшая девочка приходит в школу, чтобы наесться там. Я ей дала шанс на четыре месяца, чтобы она исправилась. Мы живем в обществе и должны воспитывать так, как общество диктует, а не так, как мама хочет», — говорила глава сельрады.
Под особым образом жизни имеется в виду то, что семья исповедует культуру язычников-родноверов, в питании придерживается вегетарианства. Детям не дают мяса, яиц, молока, а только овощи, зелень, фрукты, редко — бездрожжевой хлеб, еще реже — шоколад. Дмитрий-Светозар — 40-летний военный пенсионер, занимается целительством и йогой. 39-летняя Елена-Светозара имеет красный диплом педагога, но по специальности не работает, а мастерит обереги и воспитывает троих детей. Пара считает: сельские власти своим поступком хотят показать им, что инакомыслия на своей территории не допустят.
Детей забрали без решения суда, и житомирский суд должен был либо придать законности распоряжению Ильницкой, либо отменить его. Однако рано утром этот же суд рассмотрел встречный иск отца детей Дмитрия Шевелюка к Тетеревской сельраде и признал распоряжение Ильницкой «незаконным актом правового индивидуального действия». А детей постановил вернуть родителям.
Но возвращали детей в семью вовсе не так быстро, как отбирали. Руководитель социальной службы по делам детей Тетеревской сельской рады Мария Присяжнюк задержку с возвращением детей в семью объясняет так: «Я считаю, что кто-то хорошо заплатил за это решение, оно неправомерное».
«Мы имеем претензии не к тому, что они сыроеды, а к тому, что родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей. К нам стали очень часто поступать жалобы от соседей, сельского старосты о том, что родители закрывают детей в доме без наблюдения взрослых. Сами ходят в фитнес-центр, йогой занимаются. А дети вылезают через окна, ходят по улицам и просят есть, просят денег», — рассказала чиновница.
При этом относительно медицинских выводов о том, что образ жизни и воспитание Батеньковых пагубно сказываются на их детях, Присяжнюк отвечает, что детей никто не обследовал: мол, у них нет медкарточек и прививок, и тут же спешит закончить разговор.
Понимая, что без распоряжения областной службы по делам детей малышей не отпустят, часть активистов едут туда. Представители общественных организаций набиваются в кабинет замначальника облслужбы Натальи Пилипчук. Но Наталья Сергеевна всю ответственность за произошедшее перекладывает на представителей Тетеревской сельрады: мол, «мы детей от родителей не забирали и в центр не определяли, а значит, и забрать их оттуда не можем». Впрочем, в распоряжении «Вестей» есть документ, где четко указано, что детей в ЦСПР направляла именно областная служба.
Отметим, после длительной перепалки с активистами староста Тетеревской сельрады признал, что, может быть, они и правда «погорячились» с этой семьей и акт, возможно, был составлен при обстоятельствах, которые не совсем соответствуют закону.
Светозара и Дмитрий все же добились возражения детей, которых выводили из центра под дружные аплодисменты. Все пятеро выглядели счастливыми. «Ура! Мы будем спать дома!» — сказала Ангелина.
Стоит отметить, что нарушений, которые допустили должностные лица в этом деле, у адвоката семьи Виктории Кашаповой собралась целая папка. Есть и документальные подтверждения того, что местные власти намеренно «фабриковали» дело. В частности, акт обследования условий проживания семьи, где сотрудница Тетеревской службы по делам детей Наталья Изнаирская указывает, что «у детей есть отдельная комната для занятий», отдельные кровати, игрушки, книги. А спустя некоторое время опекунский совет заслушал показания Изнаирской и в протоколе заседания указал, что у детей «нет книг и игрушек».
Опираясь на указанные нарушения, адвокат обратилась в суд о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Тетеревской сельрады.
Заседание перенесено на 25 сентября. И если местные чиновники не сумеют доказать, что пребывание детей с родителями опасно для их жизни и здоровья, то им придется ответить за неправомерные действия.
Напомним, что в Киеве мать с ребенком в коляске не пустили на выставку.
Как сообщалось, в американском штате Аризона страшной смертью погиб годовалый ребенок, которого в машине оставил отец и просто забыл о ней. Когда он вернулся через несколько часов, малыш уже был мертв. Врачи, прибывшие на место не смогли спасти ребенка.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести».
Теги: Донбасс, Житомир, дети, суд
- Террористы, развлекаясь, стреляли из пулемета в окружении детей (ВИДЕО)
- Захарченко отказался комментировать заявление Москаля об убийстве донецким депутатом человека
- В Константиновке взялись за беспризорников
- "Я хочу, чтоб Украина победила", - юная жительница Краматорска (ВИДЕО)
- Жительница Димитрова может стать матерью-героиней
- Князь и Мадонна. Цыганские семьи дают детям экзотические имена и наживаются на пособиях
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ12:15
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ11:36
- В Краматорске отказались от трамваев11:25
- СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ07:08
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Time: Путин не понимает пределов власти Трампа15:00
- IBM установила рекорд плотности записи данных на магнитную ленту14:50
- В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"14:45
- Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса14:40
- Samsung выпустила самый большой в мире QLED-телевизор14:34
- Украинских чиновников заставят учить иностранные языки14:24
- Режиссер отказался от "Отряда самоубийц 2" ради фильма с Дуэйном Джонсоном14:12
- Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда13:58
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины13:39
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака07:48
- Чем хозяйственное мыло вредно для кожи07:23
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин