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Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса
Исполнительный директор Klitschko Management Group и менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что решение о завершении карьеры было для украинского боксера непростым, сообщает Телеканал новостей «24».
По его словам, у Кличко уже не было мотивации, поэтому он решил уйти из бокса.
"После той оглушительной битвы на стадионе "Уэмбли" это решение было очень непростым для Владимира. Но он всегда подчеркивал, что завершит карьеру, если у него больше не будет мотивации. Поэтому это решение окончательное", – пояснил Бенте.
Он подчеркнул, что Владимир добился всего в своей уникальной боксерской карьере.
"В течение более десяти лет он доминировал в супертяжелом дивизионе. Он дрался на аренах и стадионах по всему миру, а миллионы поклонников наблюдали за его боями по телевизору. Для меня было честью сопровождать Владимира в этой уникальном путешествии", – заявил Бенте.
Напомним, брат столичного мэра Владимир Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. В 1996 году Кличко взял золото на Олимпийских играх в Атланте.
За 21 год карьеры Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы (из них 53 нокаутом).
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко
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