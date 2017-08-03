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Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения
Выяснилось, как изменится схема увольнения сотрудников согласно проекту нового Трудового кодекса
Как известно, в Украине готовят новый Трудовой кодекс - законопроект, разработанный Кабинетом министров, уже приняли в первом чтении. Комитет по вопросам социальной политики уже подготовил документ ко второму чтению, информирует Сегодня.
Среди ключевых изменений в документе - длинный отпуск (28 вместо 24 дней) и возможность коротких испытательных сроков для отдельных категорий. В то же время чиновники предлагают расширить список оснований для отстранения от работы или даже увольнения.
В случае, если новый Трудовой кодекс примут в существующей редакции, работников смогут отстранять от работы и выплачивать при этом зарплату частично или заплатить компенсацию.
Также, отстранить от работы могут украинца, который «находился в контакте инфекционных больных», например, во время эпидемии гриппа. Или же сотрудников, которые должны прививаться, но при этом отказались от медицинского осмотра и вакцинации.
Работодатель может получить возможность отстранять от работы сотрудника, если выполнение его работы угрожает жизни и здоровью детей или наносит вред имуществу, нарушает нормальную работу юридического лица.
«Отстранить от работы также могут сотрудника, который «нарушает нормальную работу юридического лица». Это оценочное суждение. Каждый работодатель может по-своему трактовать это положение. Если сотрудник опоздает на пять минут, можно сказать, что нарушил нормальную работу предприятия», - считает эксперт.
Кроме того, работодатель обязан отстранить от работы без сохранения заработной платы работника, который нарушает требования охраны труда или не применяет установленные нормами средства индивидуальной или коллективной защиты.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, увольнение, Трудовой кодекс
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