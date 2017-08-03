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Порошенко хочет уволить Гройсмана: что мешает
Президент Петр Порошенко хотел бы отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, но для этого нет голосов
Об этом заявил лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
По его словам, между лидерами странами существует конфликт, который является «бурным, активным и круглосуточным».
«Просто на широкое обсуждение это не выносится, как выносился при Яценюке. Это была же ненависть полная. Только когда прорвало: «Кролик, беги», «Сеня, беги», когда увешали бордами всю страну, тогда многие пришли к пониманию, кто не знал об этой кухне», — отметил экс-министр.
Гриценко утверждает, что Порошенко «не может с людьми нормально работать».
«Он не может делегировать, а хочет контролировать все сам, включая «потоки». Поэтому, когда он думал, что поставил своего — Гройсмана, то наступил где-то момент, когда и Гройсману это все надоело», — пояснил он.
Поэтому в Украине, отмечает политик, так много неназначенных на должности, поскольку Порошенко хочет поставить своего человека, а Гройсман – нет, и потому ставит исполняющего обязанности.
«Для страны это плохо, так как не соответствует человек, который на определенный период стратегически назначен и должен осуществлять руководство. Хотел бы Порошенко снять Гройсмана? Да еще позавчера. Просто нет голосов. Найдутся голоса осенью? Это зависит от «расписания». Сейчас ситуативно Гройсман играет с Яценюком, они дружно, вместе», — заявил Гриценко.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Zik
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, Гройсман
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