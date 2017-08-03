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Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли

03.08.2017 09:55
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Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли

Петр Порошенко, президент Украины, прокомментировал подписание документа об ужесточении антироссийских санкций, отметив, что они будут в силе до тех пор, пока украинская земля не освободится полностью. Как информирует replyua.net, глава государства прокомментировал ужесточение санкций против России на своей странице в Фейсбуке.

«Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трампподписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2», подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, ограничения будут действовать до полного освобождения украинских земель от России, и действия Вашингтона еще раз подтверждают то, что отношения США и Украины движутся в правильном направлении. 

Напомним, что накануне, 2 августа, Дональд Трамп подписал документ о введении новых ограничительных мер против России. Многие эксперты уже назвали этот день началом новой холодной войны между Россией и США, отметив, что санкции США не снимут в течение нескольких десятилетий. 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, освобождение, санкции, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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