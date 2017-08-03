Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам

03.08.2017 21:15

В пятницу, 4 августа, жара в Украине только усилится, и незначительное снижение температуры ожидается лишь на следующей неделе. Как информирует replyua.net, об усилении жары синоптик Наталья Диденко предупредила на своей странице в Фейсбуке.



По словам Диденко, в пятницу на всей территории Украины температура достигнет 32-37 градусов, и лишь в Карпатах ожидается похолодание – до 29 градусов. Кроме того, температурные рекорды ожидаются в ночь на пятницу – по прогнозу Диденко, местами столбик термометра не будет опускаться ниже 26 градусов. «Сухо и солнечно, только ночью и утром на севере возможны локальные дожди с грозами или просто увеличение облачности», - пишет синоптик и отмечает, что завтра в Киеве также высокая вероятность облаков.



Диденко напомнила, что похолодание наметится не раньше 6 августа, однако оно будет незначительным, а в южных и восточных регионах жара и вовсе начнет отступать только после 10 числа. Напомним, что сегодняшняя ночь в Киеве стала самой жаркой за 137 лет метеонаблюдений.