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Синоптик сообщила, когда невыносимая жара начнет спадать в Украине
Очень жаркая погода на всей территории Украины будет сохраняться и завтра, 4 августа, однако дожди кратковременного характера не исключаются в Киеве и северных регионах страны.
Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию синоптика Натальи Диденко в соцсети Facebook. Эксперт предупредила, что на протяжение суток столбики термометра прогреются до +32 - +37 градусов. Более прохладно будет Карпатах – до +23 - +29 градусов. Что касается ночных температур, то они зафиксируются на отметке +18 - +26 градусов.
«Будет сухая и солнечная погода, и только в ночные и утренние часы есть вероятность локальных дождей в северной части Украины в сопровождении гроз, или же просто увеличится облачность», - написала синоптик. Что касается Киева, то в столице в течение ближайшей ночи и завтра утром не исключается облачность и кратковременные дожди. Однако днем будет очень жарко, в пределах +32 - +35 градусов.
«Говоря о первых вспышках надежды на то, что диктатура жары прекратится , то придется подождать до шестого или седьмого августа, а на юге и востоке – до десятого-одиннадцатого августа», - напомнила синоптик.
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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