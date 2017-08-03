Сколько продлится жара: синоптики обещают до 38 градусов

03.08.2017 11:52

Начало августа стало самым жарким в Украине этим летом, однако синоптики не дают утешительного прогноза для тех, кто не любит жаркую погоду. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре сообщили, что жара продлится в Украине как минимум до начала следующей недели, а сегодня, 3 августа самый жаркий циклон накроет большинство областей, где ожидается от 35 до 37 градусов.



Аномальная жара наблюдается в западных областях, и, по прогнозам синоптиков, жителям этих регионов придется терпеть такие условия еще не меньше недели. В центральных районах будет «прохладнее» - до 33 градусов, однако в ночные часы во всех областях температура будет снижаться всего на несколько градусов, и это значит, что жара будет с раннего утра, и отдохнуть от нее не получится ни в какое время суток.



«Жара сохранится примерно до 10 августа, после чего атмосферный фронт изменится, и температура незначительно снизится. И хотя похолодание с +35 до +28 не такое уж и сильное, но оно будет очень ощутимо для украинцев после долгой жары», заявил Анатолий Прокопенко, заместитель начальника Гидрометцентра. Кроме того, в ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков. Медики советуют все время носить с собой воду, а также обязательно надевать головные уборы.