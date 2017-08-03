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Супрун анонсувала кадрові зміни в МОЗ
Очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що у її відомстві в рамках реформи держслужб та оновлення кадрового потенціалу, заплановано залучити до МОЗ більше 50 нових спеціалістів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Міністр зазначила, що наразі у відомстві є 260 штатних посад, але майбутня реформа передбачає, що у МОЗ буде 5 нових директоратів. Структура кожного директорату включає директора, а також ще по 10 фахівців на директорат. Загалом мова йде про 55 нових держслужбовців в МОЗ.
Нагадаємо, раніше очільник уряду Володимир Гройсман анонсував масштабну реформу Кабінету міністрів. Зокрема, прем’єр-міністр обіцяв, що до урядових структур залучать тисячу молодих фахівців з метою підвищення ефективності державного управління. При цьому, глава Кабміну зазначив, що молоді державні службовці будуть отримувати «достойну заробітну плату». Це, за його словами, стане можливо завдяки підтримці міжнародних партнерів. Всього заплановано реформування 10 з 18 міністерств українського уряду: Мінсоцполітики, МОЗ, Міносвіти, Мінфін, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство енергетики, Мінінфраструктури, Мін’юст, а також Міністерства Кабміну.
Теги: Украина, Донбасс, здравоохранение, изменение
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