- День Независимости Украины: в полиции рассказали о готовящейся атаке16:28
- ТАЙНЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА15:55
- Вступил в силу скандальный закон: кто получит 120 тысяч зарплаты15:40
- Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной15:20
- В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"14:45
- Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса14:40
- Украинских чиновников заставят учить иностранные языки14:24
- Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда13:58
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины13:39
ТАЙНЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА
Громкий уход из Приватбанка Виктории Страховой примечателен благодаря ее дальнейшему поведению. В течение нескольких дней экс-секретарь поведала миру некоторые подробности национализации банка в своем Facebook. Посты привлекли к себе много внимания, вызвав определенный резонанс в среде финансистов. Приводим ниже подробности перехода банка в госсобственность, которая стоила государству более ста миллиардов гривен.
1. Национализации могло и не быть, если бы не провокации Коломойского
Страхова сообщает, что национализация Приватбанка произошла по согласованию международных институций, а не просто по инициативе кого-то одного в Украине. Еще ранее заместитель главы МВФ удивлялся, каким образом 50% расчетной системы могут находится в руках человека, угрожающего батальонами.
2. Кредитование находилось в рискованной позиции
По словам Виктории, серьезные потенциальные кризисы могли выбить почву, «банк мог начать неконтролируемо валиться». Были и другие пути решения, кроме национализации, например, позволить Приватбанку продолжить работу по старым моделям, или дать время перестроиться. Но в банке менялась система надзора под руководством Александра Писарука, она стала более жесткой. Поэтому никто не верил в то, что Коломойский будет перестраивать свою работу. В связи с чем, было принято решение о передачи банка в госсобственность.
3. Нестабильная работа терминалов в апреле 2016 была устроена намеренно
Летом 2016 началась активная проработка плана национализации Приватбанка. И его представители пытались договориться с МВФ об отмене этого. Однако не вышло.
Как считает Страхова, когда в апреле прошлого года терминалы перестали работать, это могло означать посыл руководства Приватбанка к государству: «без их физического участия войти в банк невозможно».
4. За bail-in возможно придется в будущем заплатить
Виктория говорит, что бейл-ины признала третьи страны. Есть большая вероятность, что держатели еврооблигаций выиграют суд. Касательно евробондов тоже есть сложности: необходимо согласовать этот вопрос с Англией, но вряд ли после Brexit страна пожертвует своей репутацией.
Другие подробности национализации крупнейшего банка в следующей части.
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, национализация
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ12:15
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ11:36
- В Краматорске отказались от трамваев11:25
- СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ07:08
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- День Независимости Украины: в полиции рассказали о готовящейся атаке16:28
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Генетики впервые избавили эмбрион человека от наследственного заболевания16:10
- ТАЙНЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА15:55
- Вступил в силу скандальный закон: кто получит 120 тысяч зарплаты15:40
- Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной15:20
- Time: Путин не понимает пределов власти Трампа15:00
- IBM установила рекорд плотности записи данных на магнитную ленту14:50
- В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"14:45
- Названа причина ухода Владимира Кличко из бокса14:40
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака07:48
- Чем хозяйственное мыло вредно для кожи07:23
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал