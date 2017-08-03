Три рецепти лікування бронхіту

03.08.2017 10:18

Сухий або мокрий, кашель набридає і не дає нам нормально дихати та просто жити. Що робити, якщо таблеток вдома немає, а симптоми потрібно терміново знімати? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Цибуля, мед і лимон



Цибуля має протимікробні і відхаркувальні властивості. Очистіть і дрібно наріжте цибулину і додайте до неї мед і лимонний сік. Залиште суміш на 5 годин настоятися. Приймайте по 3 їдальні ложки 3 рази на день в якості сиропу від кашлю.





Полоскання з сіллю



Полоскання солоною водою допомагають прочистити дихальні шляхи і полегшити біль в горлі при кашлі. Додайте половину чайної ложки морської або кухонної солі на 1 склянку теплої очищеної води і полощіть горло через 10 хвилин після їжі.





Мед



Мед ефективно пом'якшує кашель, покриваючи роздратовані слизові оболонки. Приймайте по 1 столовій ложці меду для дорослих і 1 чайній ложці для дітей (дітей старше 2-х років) 1-3 рази на день, особливо перед сном.

