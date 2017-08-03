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Три рецепти лікування бронхіту
Сухий або мокрий, кашель набридає і не дає нам нормально дихати та просто жити. Що робити, якщо таблеток вдома немає, а симптоми потрібно терміново знімати? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
Цибуля, мед і лимон
Цибуля має протимікробні і відхаркувальні властивості. Очистіть і дрібно наріжте цибулину і додайте до неї мед і лимонний сік. Залиште суміш на 5 годин настоятися. Приймайте по 3 їдальні ложки 3 рази на день в якості сиропу від кашлю.
Полоскання з сіллю
Полоскання солоною водою допомагають прочистити дихальні шляхи і полегшити біль в горлі при кашлі. Додайте половину чайної ложки морської або кухонної солі на 1 склянку теплої очищеної води і полощіть горло через 10 хвилин після їжі.
Мед
Мед ефективно пом'якшує кашель, покриваючи роздратовані слизові оболонки. Приймайте по 1 столовій ложці меду для дорослих і 1 чайній ложці для дітей (дітей старше 2-х років) 1-3 рази на день, особливо перед сном.
Теги: Донбасс, лечение, рецепт, бронхит
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