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У Криму блокуються українські ресурси новин
Російська Федерація не припиняє насаджувати свою владу на території анексованого Кримського півострова. Цього разу стало відомо про масове блокування українських веб-ресурсів новин, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Представники кримської правозахисної групи перевірили на доступність українські інформаційні ресурси на території анексованого Криму і в результаті моніторингу було виявлено, що більше 20 ресурсів недоступні в мережі інтернет. Зокрема, у повідомленні організації зазначається, що результати проведеного у липні 2017 року моніторингу показали, що наразі є 27 сайтів, доступ до яких повністю або частково обмежено.
Перевірка здійснювалася за допомогою мереж 5 різних інтернет-провайдерів у різних містах: Белнет у Білогорську, Севстар у Севастополі, Тріолан у Сімферополі, Боспор у Керчі та Ялтанет у Ялті. Результати перевірки показали, що з 27 сайтів з обмеженим або заблокованим доступом, 22 є українськими інформаційними ресурсами, в тому числі і сайти великих каналів Україні. Зокрема, мова йде про СТБ, Еспресо, 5 канал, Новий канал, ICTV.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, новости, блокирование
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