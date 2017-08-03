Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"

03.08.2017 14:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"

В одном из супермаркетов сети "Сильпо" в Днепре в отделе со сладостями появилась агитация с георгиевской ленточкой против "кровавой хунты", сообщает Телеканал новостей «24».
Провокационные агитки покупатели заметили в магазине на улице Пастера, 6а.
Одна из посетительниц поделилась в своем Facebook фото неоднозначного объявления, которое появилось на полках рядом с конфетами Roshen.
На небольшом клочке бумаги, "украшенном" запрещенной в Украине георгиевской лентой большими, буквами написано "Кровавую хунту прочь от власти".
В тексте листовки покупателей сладостей торговой марки Roshen предупреждают, что, покупая эти конфеты, "они оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".
В самом "Сильпо" признаются, что знают об этой ситуации. Сотрудники супермаркета видели, как по магазину ходил мужчина и раскладывал листовки с провокационным содержанием, однако уверяют, что после него их тут же убирали.
В СБУ журналистов заверили, что выясняют личность мужчины, и как только его задержат, ему объявят о подозрении.



Теги: супермаркет, агитация, Днепр, Roshen, хунта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх