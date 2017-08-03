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В Украине лопнул еще один банк
Из-за невыполнения требований касаемо минимального размера уставного капитала
Из-за невыполнения требований касаемо минимального размера уставного капитала неплатежеспособным объявили коммерческий банк "Гефест".
76 статья украинского законодательства "О банках и банковской деятельности" гласит, что одним из случаев, когда регулятор имеет право назвать банк неплатежеспособным, является уменьшение размера регулятивного капитала до третьей части минимального уровня. "Гефест" должен был привести размер регулятивного капитала до 200 миллионов гривен минимум и не позднее, чем до 11 июля 2017 года.
Об этом говорится в официальном сообщении Национального банка Украины.
"Учитывая указанное, НБУ обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - сообщает регулятор.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк
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