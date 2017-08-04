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Балчун прокоментував інформацію, що генпрокурор Луценко виступає за його відставку
Нинішній керівник Укрзалізниці Войцех Балчун прокоментував раніше поширену інформацію про те, що генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією не продовжувати надалі контракт нинішнього керівника УЗ, інформує replyua.net з посиланням на Українську правду.
Голова правління компанії заявив, що він наразі ще не визначився, чи варто йому вже піти з займаної посади. Однак водночас Балчун наголосив в розмові з журналістами, що «за результатами своєї діяльності він може спокійно дивитися в дзеркало». За його словами, контракт залишається нині чинним і будь-яка із сторін може його припинити в будь-яку мить, але він припинить працювати лише тоді, коли буде ухвалено відповідне рішення. Балчун зауважив, що «в житті кожного менеджера є ситуація, коли він вирішує звільнитися, однак чи настав цей момент для нього, він ще не вирішив».
Нагадаємо, раніше до рук журналістів потрапило звернення генпрокурора Юрія Луценка, який попросив керівника уряду Володимира Гройсмана не продовжувати контракт з Балчуном через те, що фігурантами близько 90 кримінальних проваджень є посадовці УЗ. Це , на думку Луценка, вказує на результати роботи керівництва Укрзалізниці.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, прокуратура
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