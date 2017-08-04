Был раем, стал адом: эколог объяснил масштабы беды, надвигающейся на Крым

04.08.2017 19:10

После аннексии некогда цветущий Крым стал стремительно превращаться в пустыню. Оккупационные власти оказались бессильными перед надвигающейся на украинский полуостров экологической катастрофой.

Об этом в эфире Обозреватель.LIVE заявил эколог Александр Соколенко.

По его словам, Москва так и не смогла справиться с проблемой, возникшей после отказа Украины поставлять воду на захваченную россиянами территорию.

"Последствия очевидны - Крым сегодня обезвожен. Это регион, в котором по несколько месяцев не выпадают дожди. Все эти водохранилища, расположенные на руслах горных рек, которые частично дают воду степному Крыму и ЮБК, обезвоживаются.... Маленькие водоемы высыхают, соответственно, вода исчезает", - сказал эксперт.

"В степном Крыму ситуация намного хуже - там был Северокрымский канал, который сегодня высох. Эта территория превратилась в пустыню", - подчеркнул эколог.

"Что делает местная оккупационная власть? Они бурят артезианские скважины, вода из которых поступает в оросительные каналы... Это приводит к обеднению грунтовых вод. Эта проблема в будущем может быть очень серьезной - обезвоживание", - отметил он.

Источник: http://from-ua.com