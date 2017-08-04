Ціни на алкоголь здивують українців

04.08.2017 07:18

Український уряд готується підвищити ціна на алкоголь.

Як повідомляють "Наші Гроші", це говориться в проекті постанови "Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957".

У документі вказується, що роздрібні ціни на горілку і алкогольні напої збільшуються на 8-11%. При цьому уточнюється, що на віскі, ром і джин ціни виростуть на 4%, коньяк (бренді) - на 3-6%, на ігристе і вермути і вино - на 2%.

Після підвищення мінімальна ціна на пляшку горілки становитиме 79,55 гривень, коньяку - 119,46 гривень. Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує розглянути проект 3 серпня.

Источник: http://from-ua.com