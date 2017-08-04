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Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
Уже этой осенью в Украине во втором чтении рассмотрят проект пенсионной реформы
После реформы практически всем будут рассчитывать размер выплат по одной формуле, в то время, как сейчас пенсии украинском назначаются за 20 различными законами — прокуроры, ученые, педагоги и даже журналисты получают выплаты по «специальным правилам».
«В формуле начисления пенсий для человека иметь значение два основных показателя: стаж и размер заработной платы. Именно они дадут возможность самому рассчитать свою пенсию, и сделают механизм достаточно прозрачным», — пояснил замминистра соцполитики Николай Шамбир.
Получить пенсии более 10 700 гривен «простые» украинцы не могут. Уже несколько лет в Украине действует ограничение максимальной суммы. Это не мешает получать больше этой суммы тем, кто вышел на пенсию до вступления ограничения в силу. Таких примерно девять тысяч человек. Сейчас пенсию более 10 700 гривен могут получить только судьи.
Правда, ограничение действует и на максимальную зарплату, с которой взимаются налоги в Пенсионный фонд. Взнос уплачивается только с суммы, эквивалентной 25 прожиточным минимумам. Напомним, размер социального взноса — 22% от зарплаты. Украинец с зарплатой в 100 тыс. гривен заплатит не 22 тыс. гривен взноса, а всего 8,8 тыс. На данный момент 25 прожиточных минимумов — чуть больше 40 тыс. гривен. Именно с такой зарплаты и уплачивается взнос, если заработная плата большая, остальные «пенсионным налогом» не облагается.
Но и пенсия в 10 700 гривен для абсолютного большинства Украинский недостижима. Например, на данный момент при 40 годах стажа для такой пенсии необходимо, чтобы размер зарплаты был примерно в семь раз выше средней. По данным Пенсионного фонда, в мае этого года средняя по стране зарплата достигла 6173 гривен.
В рамках пенсионной реформы правительство планирует отменить «специальные» пенсии для прокуроров, чиновников, госслужащих, ученых, журналистов. Нововведения коснутся всех, кроме нардепов и судей. Также дополнительно обсуждается, как начислять пенсии военным. Служители Фемиды на заслуженном отдыхе имеют право на 80% от заработка с учетом всех доплат, а народные депутаты — 60%. По данным ПФУ, по состоянию на первое января этого года средняя пенсия судьи достигла 22 тысяч гривен, народные депутаты получают на заслуженном отдыхе больше 15000.
Напомним, достижением в Министерстве соцполитики считают голосование ВР в первом чтении за законопроект, который изменит систему пенсионного страхования.
Как ранее писала Politeka, осенью Верховная Рада рассмотрит сразу несколько проектов пенсионной реформы.
По материалам «Сегодня».
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионная реформа, реформы
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