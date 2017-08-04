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«Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение
04.08.2017 21:00
2 августа в социальной сети facebook.com появился пост с провокационной листовкой, размещенной в супермаркете «Сильпо» в Днепре.
Как заверяют в сети Сильпо, данные листовки в магазине расклеивает неизвестный молодой человек, что зафиксировано на камерах наблюдения.
Сотрудники магазина «Сільпо» стараются максимально быстро реагировать и убирать данные листовки. Также сегодня мы предоставили видеозапись с камер наблюдения сотрудникам СБУ по их запросу.
Кроме того, со своей стороны мы усилили контроль за происходящим в магазине «Сільпо» и готовы всячески оказывать содействие СБУ и другим органам, чтобы нивелировать ситуацию.
Сотрудники магазина «Сільпо» стараются максимально быстро реагировать и убирать данные листовки. Также сегодня мы предоставили видеозапись с камер наблюдения сотрудникам СБУ по их запросу.
Кроме того, со своей стороны мы усилили контроль за происходящим в магазине «Сільпо» и готовы всячески оказывать содействие СБУ и другим органам, чтобы нивелировать ситуацию.
Со своей стороны можем добавить, что редакция From-UA не собиралась уличать уважаемую торговую сеть в сепаратизме. Наша задача - как можно более широко освещать социальную, экономическую и политическую жизнь страны. И если какая-либо ситуация требует особого внимания, мы о ней пишем.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, магазин, скандал, листовка
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