«Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение

04.08.2017 21:00

2 августа в социальной сети facebook.com появился пост с провокационной листовкой, размещенной в супермаркете «Сильпо» в Днепре.

Как заверяют в сети Сильпо, данные листовки в магазине расклеивает неизвестный молодой человек, что зафиксировано на камерах наблюдения.

Сотрудники магазина «Сільпо» стараются максимально быстро реагировать и убирать данные листовки. Также сегодня мы предоставили видеозапись с камер наблюдения сотрудникам СБУ по их запросу.

Кроме того, со своей стороны мы усилили контроль за происходящим в магазине «Сільпо» и готовы всячески оказывать содействие СБУ и другим органам, чтобы нивелировать ситуацию.