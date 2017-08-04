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Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка
Обувная сеть Kari, одна из крупнейших в России, заявила о том, что в ближайшее время уйдет с украинского рынка. Как передает replyua.net со ссылкой на ЛИГА, планируется закрыть все магазины в Украине.
Такую информацию передают сразу несколько проверенных источников – руководитель одной из крупнейших торговых сетей, консультант по недвижимости и директор одного из крупнейших торговых центров. «По одному из наших торговых центров пришло письмо о расторжении договора аренды с октября», - заявил Максим Гаврюшин, директор девелоперской компании Будхаус Групп. Журналисты уже обратились в саму компанию Кари за разъяснениями, однако ответа не получили от руководства. Лишь один из сотрудников рассказал, что сеть магазинов Кари в Украине действительно будет закрыта. «Еще одно подтверждение - спам-рассылка смс, в которых говорится о масштабных распродажах в связи с закрытием», сообщает один из источников.
Эксперты отмечают, что магазины закрываются из-за девальвации гривны, однако возможному закрытию сети магазинов могли послужить и совершенно другие факторы, к примеру, недовольство украинских радикалов тем, что российские компании продолжают вести бизнес на территории Украины. Крупнейшая сеть Кари была основана пять лет назад бизнесменом Игорем Яковлевым.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, магазин, обувь
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