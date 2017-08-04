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На що Кличко обміняв боксерський ринг?
Відомий український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри – це стало однією з основних новин на сьогодні. Деталі заяви Кличка повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, сьогодні, третього серпня 2017 року, Кличко поширив відеозвернення, в якому повідомив про свої плани завершити спортивну кар’єру. За його словами, тепер він візьметься за нову роботу – щоправда, спортсмен не уточнив яку. Кличко сказав, що кар’єру в спорті всі рано чи пізно закінчують - і він не є виключенням з цього правила. Для нього це обдумане рішення, і він з певним хвилюванням хоче повністю перейти до нової роботи, якою він паралельно займався вже кілька останніх років. Спортсмен сподівається, що це його заняття стане хоча б настільки успішним, як і попереднє.
За його словами, він не збирається прощатись, а запрошує всіх до співпраці під брендом «Кличко». Спортсмен наголосив, що разом ми більш творчі, більш креативні та більш продуктивні. Його брат вже відреагував на це повідомлення у соціальній мережі : «Брат ухвалив рішення. Він перегортає сторінку свого життя і починає писати нову історію», - написав Віталій Кличко. Нагадаємо, Кличко-молодший бився на професійному рингу протягом двадцяти семи років.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, бокс, Кличко, боксер
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