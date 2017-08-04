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Саакашвілі покинув територію США

04.08.2017 18:00
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Саакашвілі покинув територію США

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі попри те, що указом президента Петра Порошенка, його позбавили українського громадянства, прибув з офіційним візитом до Польщі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Як зазначають польські видання, політик прибув до країни, щоб виступити на заході, що присвячений річниці Варшавського повстання. В своїй промові Саакашвілі говорив про співробітництво Грузії та Польщі, а також про Україну. Яким чином українсько-грузинський політик прибув до Польщі з США після того, як його позбавили українського громадянства, невідомо. Однак прес-служба Саакашвілі пообіцяла журналістам, що до кінця дня вони оприлюднять пояснення з приводу того, як Саакашвілі без документів прибув на польську територію. 

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що президентським указом Міхеїла Саакашвілі позбавили українського гро
мадянства нібито через те, що політик вказав в анкеті на отримання статусу громадянина України вказав недостовірні дані. Сам Саакашвілі, який в той момент перебував в США у родичів, заявив, що вважає це рішення виключно політичним і президент Порошенко в такий спосіб намагається позбавитися політичних конкурентів. 



Теги: США, Донбасс, Саакашвили
 
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