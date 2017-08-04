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Секс-индустрия: как в РФ вывозят несовершеннолетних рабынь
В Луганской области правоохранители разоблачили незаконную схему торговли людьми
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Правоохранители остановили переправку троих украинок на территорию страны-агрессора. Среди спасенных от секс-рабства женщин была несовершеннолетняя девушка.
Известно, что вербовкой занималась жительница Луганщины. Женщина пользовалась уязвимым состоянием пострадавших. Арест правонарушительницы осуществляли сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, как писала ранее Politeka, за последние годы сотни украинцев пострадавших от торговли людьми. «По официальным данным Министерства социальной политики Украины только за последние пять лет статус лица, пострадавшего от торговли людьми, предоставдено 398 гражданам, из них 161 женщина, 197 мужчин и 40 детей. И это только верхушка айсберга, неофициальные цифры значительно выше», — сообщил Вячеслав Аброськин.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, секс, рабство
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