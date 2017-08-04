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Сильнейший пожар в Испании: власти перекрыли трассу национального значения
В испанской Галисии накануне начался самый сильный за все лето пожар.
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на La Region.
Огонь вспыхнул в четверг после обеда в муниципалитете Верин и быстро распространился на соседний муниципалитет Вилардевос. За первые 17 часов пламя охватило 1200 гектаров земли, несмотря на то, что справиться с ним пытались четыреста человек.
Огонь уничтожил также часть лесов, в основном сосновых. Пламя приблизилось вплотную к жилым домам, однако угрозы их воспламенения нет.
В автономной коммуне Галисия, где расположен Верин, это самая масштабная пожар за все лето.
Из-за пожара местным властям пришлось перекрыть трассу национального значения и ряд второстепенных дорог. На фото и видео, которые распространяют в сети, видно, что машины не в состоянии двигаться сквозь густой дым на дороге.
Местные власти подозревают, что пожар начался из-за поджога.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Испания, пожар, трасса
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