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Сильнейший пожар в Испании: власти перекрыли трассу национального значения

04.08.2017 17:11
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Сильнейший пожар в Испании: власти перекрыли трассу национального значения

В испанской Галисии накануне начался самый сильный за все лето пожар.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на La Region.

Огонь вспыхнул в четверг после обеда в муниципалитете Верин и быстро распространился на соседний муниципалитет Вилардевос. За первые 17 часов пламя охватило 1200 гектаров земли, несмотря на то, что справиться с ним пытались четыреста человек.

Огонь уничтожил также часть лесов, в основном сосновых. Пламя приблизилось вплотную к жилым домам, однако угрозы их воспламенения нет.

В автономной коммуне Галисия, где расположен Верин, это самая масштабная пожар за все лето.

Из-за пожара местным властям пришлось перекрыть трассу национального значения и ряд второстепенных дорог. На фото и видео, которые распространяют в сети, видно, что машины не в состоянии двигаться сквозь густой дым на дороге.

Местные власти подозревают, что пожар начался из-за поджога.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Испания, пожар, трасса
 
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